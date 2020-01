Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a susținut, la reuniunea informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), ideea unui mecanism de evaluare a justiției și a statului de drept pentru toate țările membre.

„Deși a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substanțiale. În intervenția din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justiției și a statului de drept pentru toate țările membre, fără a exista paralelisme în acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toată lumea. Am arătat că susținerea pentru operaționalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleași standarde de integritate în toate țările membre, pentru protejarea intereselor europene și combatarea corupției cu fonduri europene", a explicat Predoiu, potrivit unui comunict de presă al MJ.

El a mai spus că ar fi bine ca "toate țările membre ale UE să combată corupția așa cum o face România".

Principiile dezvoltării viitoarei cooperări judiciare, a arătat ministrul român, trebuie să rămână aceleași: să fie centrate asupra cetățenilor Uniunii, să asigure facilitarea accesului la justiție, să fie bazate pe respectarea valorilor comune, a drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept și să asigure consolidarea încrederii reciproce în sistemele de justiție ale statelor membre.



La reuniunea informală de la Zagreb, miniștrii Justiției din țările membre ale UE au discutat despre progresul privind orientările strategice din domeniul libertății, securității și justiției, formarea judiciară, importanța rețelei judiciare europene în domeniul civil și comercial, precum și a rețelelor naționale.