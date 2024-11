Curtea Constituțională a discutat joi cererile lui Cristian Terheș și Sebastian Constantin Popescu, candidați la alegerile prezidențiale, de anulare a rezultatelor din primul tur al alegerilor.

UPDATE

Reacțiile liderilor politici după decizia BEC:

Ilie Bolojan (PNL) - "Curtea Constituțională a României a dat astăzi o decizie care a generat multă confuzie. A dispus renumărarea voturilor pentru turul 1 al alegerilor prezidențiale, în baza unor sesizări, și a stabilit termen de judecată pentru mâine, la prânz, 29 noiembrie.



Nu comentez evaluarea judecătorilor, însă constat că este imposibil ca acest termen să fie respectat.



Cei care ar trebui să rezolve această sarcină, membrii birourilor electorale județene, chiar și sprijiniți, au nevoie de mai multe zile pentru finalizarea renumărării.



În plus, o parte dintre ei sunt și membri în birourile electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.



În această situație, renumărarea și, implicit, validarea turului 1 nu vor putea fi finalizate decât după alegerile parlamentare.



Zilele acestea ar trebui să se discute despre soluțiile partidelor politice la problemele României, astfel încât românii să poată decide, în cunoștință de cauză, cum vor vota duminică, 1 decembrie.



Din nefericire, atenția este deturnată către teme care tensionează societatea, generând o stare de incertitudine. Iar efectele cumulate ale unei decizii confuze sunt scăderea încrederii în instituțiile statului."



Elena Lasconi (USR) - „Este evident că ceea ce vedem acum este disperarea unui sistem care nu știe să piardă. Ei știu că noi suntem sfârșitul puterii lor și astăzi atacă fundamentul democrației, alegerile, votul oamenilor. Încearcă cu orice preț să submineze voința românilor. Este o tentativă clară de a manipula rezultatul alegerilor și de a adânci criza în instituțiile statului, în politică, fix acea neîncredere care a dus și la creșterea extremismului. Le spun încă o dată: nimeni, niciun politician, chiar și numit la CCR, nu poate să aleagă președintele României. Președintele trebuie ales de români, prin vot.”



Decizia BEC de renumărare a voturilor ridică o mulțime de suspiciuni, spune USR. În timpul operațiunilor de preluare, transport și desigilare a sacilor cu materialele electorale, dacă se constată că sigiliul a fost rupt anterior recepționării unui sac la sediul Biroului Electoral, acest aspect ar trebui consemnat în procesul-verbal, pentru că procesul va continua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.



În plus, în decizia BEC nu este nimic menționat legat de filmarea procesului electoral, legat de observatorii independenți, nici măcar de membrii secțiilor de votare. Întreg procesul de renumărare va fi asigurat de un grup restrâns de oameni, fără niciun fel de transparență, spre deosebire de procesul normal de numărare a voturilor, care implică 150.000 de reprezentanți ai partidelor politice în secțiile de votare.



„Cum poate fi mai sigur un astfel de proces? Este evident că BEC vrea să creeze confuzie și haos. Renumărarea voturilor, decisă fără niciun fel de explicație din partea CCR, fără un sistem clar de transparență, fără participarea observatorilor independenți, nu face decât să demonstreze disperarea celor care vor să fraudeze procesul democratic”, a spus Elena Lasconi.



USR va contesta această decizie abuzivă de renumărare a voturilor la Curtea de Apel și vom sesiza Comisia de la Veneția.



„Este datoria noastră, în aceste momente, să apărăm democrația. Trebuie să venim în număr cât mai mare la vot duminică. Votul nostru rămâne singura soluție pentru a pune capăt acestui sistem corupt. Oprim sistemul vechilor politicieni, oprim extremismul care vrea să ne scoată în afara Europei doar prin vot. Eu sunt aici să apăr democrația și chem toți românii alături de mine.”



Marcel Ciolacu (PSD), pentru observatornews - "Sunt niște decizii, haideți să le așteptăm. Nu am nicio așteptare de la această renumărare. Dimpotrivă, se închide un capitol. E o decizie a membrilor CCR, nu mă privește pe mine. Nu am cerut-o, sper că nu crede cineva... Domnul Terheș a fost pus de PSD. Și este a doua oară când se întâmplă acest lucru. Două lovituri de PR politic în timpul acestei campanii. Prima lovitură a fost cu domnul Becali, care a zis că a avut un aranjament, că a vorbit cu cineva la telefon.

În acesl moment, inerțial, anumite voturi s-au direcționat către domnul Simion, fără ca cineva din partid să organizeze acest lucru. Nu am reacționat. Acum e a doua lovitură, în care europarlamentarul AUR, domnul Terheș, face o contestație. Membrii CCR trebuiau să ia în discuție acea contestație. A fost îndreptățită, a fost în termen.

A dat niște elemente foarte clare, numite secții unde voturile de la domnul Orban s-au contabilizat la candidata Lasconi. Am văzut decizia. A fost 9 la 0. Deci toată lumea a votat pentru acest lucru. Iar se încearcă o manipulare, pusă foarte bine la punct, să se întoarcă Ciolacu și PSD-ul. Fals. Eu am fost primul care am ieșit, am și telefonat-o pe doamna Lasconi, am felicitat-o și i-am dorit baftă, eu am ieșit din joc".

+++

În ședința de joi, imediat după decizia CCR, Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2024 a adoptat decizia privind modul de soluționare a solicitării formulate de Curte.

Conform adresei menționate, Curtea Constituțională a României a dispus reverificarea și renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate și cele nule la alegerile pentru funcția de Președinte al României din data de 24 noiembrie 2024, urmând ca rezultatele reverificării și renumărării să fie înaintate Curții.

Astfel, Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2024 a decis că birourile electorale județene, Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București preiau, în baza unui proces-verbal, buletinele de vot cuprinzând voturile valabil exprimate și cele nule rezultate în urma alegerilor pentru funcția de Președinte al României din data de 24 noiembrie 2024 de la tribunalul competent sau de la misiunile diplomatice și oficiile consulare, după caz.

Totodată, birourile electorale județene, Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București desigilează sacii cuprinzând materialele electorale menționate, consemnează operațiunea de desigilare într-un proces-verbal și asigură verificarea și renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate și cele nule din cadrul secțiilor de votare din aria de competență a acestora, exprimate atât prin prezența alegătorului la secția de votare, cât și prin corespondență, unde este cazul, și comunică Biroului Electoral Central rezultatul acestor activități.

Materialele electorale aferente secțiilor de votare din țară sunt preluate, transportate și depozitate sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, materialele electorale aferente secțiilor de votare din străinătate sunt preluate, transportate și depozitate, în regim de urgență, în țară, la Biroul electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne și a personalului Ministerului Afacerilor Externe.

Rezultatul activităților menționate se consemnează pentru fiecare secție de votare într-un proces-verbal, iar pentru fiecare județ, pentru fiecare sector al municipiului București, pentru străinătate și pentru votul prin corespondență, după caz, se va întocmi un proces-verbal centralizator.

Versiunile scanate ale proceselor-verbale menționate se comunică Biroului Electoral Central și statisticienilor din cadrul Biroului Electoral Central, prin e-mail, la data de 1 decembrie 2024, ora 22.00, în timp ce versiunile originale ale proceselor-verbale se comunică BEC cel mai târziu la data de 3 decembrie 2024, ora 16.00.



+++

AUR a transmis că ceilalți candidați refuză să accepte realitatea.

"Sunt derutați, lipsiți de idei, dominați pe rețelele sociale, iar în disperarea lor ajungă să depășească anumite linii roșii care nu trebuie încălcate în democrație. Cer închiderea TikTok-ului, platforma unde poporul român și-a făcut vocea auzită, pentru a reduce dreptul la liberă exprimare, președintele Iohannis a convocat CSAT pe tema alegerilor, de parcă votul vostru ar fi un pericol pentru securitatea națională, iar acum CCR-ul condus de PSD-PNL-UDMR a dispus renumărarea voturilor în toate secțiile de votare, deși cei care au contestat au făcut referire doar la un număr limitat de secții. Dar unde era CSAT când țara noastră era furată sistematic? Unde era când industria ne-a fost distrusă, iar resursele ne-au fost înstrăinate? Timp de 35 de ani, niciun CSAT nu a fost convocat pentru a proteja interesele poporului român, ci doar interesele băieților șmecheri de la butoane care vă îndeamnă acum pe voi să le protejați oligarhia", a transmis formațiunea extremistă.



Alianța a mai spus că CCR, în loc să fi constatat abuzurile repetate ale partidelor aflate la putere de-a lungul timpului, "se transformă într-un pion pe scena politică".



"Este rușinos și revoltător atacul pe care îl vedem zilele acestea la adresa democrației românești! De unde toată această disperare a sistemului încât a activat toate mecanismele pentru a înfrânge votul românilor? Din cauză că au venit sondajele și Elena Lasconi, această Kamala de Câmpulung, pierde turul 2 în fața candidatului suveranist, Călin Georgescu. Și atunci, au convocat Curtea Constituțională pentru a încerca să repete alegerile. Astăzi, cei care se autointitulează „apărători ai democrației” ne contestă votul și ne acuză că nu am votat „cum trebuie”. Au ieșit în stradă să conteste voința poporului, să nege tocmai esența democrației: dreptul suveran al românilor de a-și alege liderii. Se tem de noi, pentru că nu ne pot controla", a mai precizat AUR.



+++

Președintele AEP, Toni Greblă,a declarat pentru News.ro că Autoritatea a trimis sesizări către Poliție și Parchet în cazul candidatului Călin Georgescu, dar și al altor competitori, în total „în jur de 20”, în varianta în care, în anumite localități, pe panourile special confecționate pentru a face publicitate politică competitorilor pentru președintele României, au apărut afișe care nu au inscripționat codul de bare al mandatarului financiar.

”Drept urmare, nu știm cine le-a comandat, cine le-a făcut și cât au costat, motiv pentru care am solicitat organelor de urmărire penală din fiecare județ unde am fost sesizați că acestea au fost puse, cu fotografii și așa mai departe, că trebuie să facă cercetări să identifice unde au fost imprimate acele afișe, cine le-a comandat, cine le-a plătit pentru ca apoi să fie făcută legătura de cauzalitate între acest lucru și eventual un anume competitor politic”, a mai precizat pentru News.ro președintele AEP, Toni Greblă.



++++

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a calificat drept ”surprinzătoare” și ”fără precedent” decizia CCR, care ”se joacă cu bricheta într-o benzinărie și este foarte riscant pentru democrație”.

El a spus că votul nu a fost contestat de nimeni ”în termen legal, de 24 de ore”.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la sediul partidului, înainte de a merge la ședința CSAT, despre contestațiile depuse la CCR pentru anularea rezultatului primului tur de scrutin la prezidențiale, că după alegeri, a anunțat că îi felicită pe cei doi din turul doi și că PSD nu face nicio solicitare la BEC de renumărare. El a precizat că cel mai important lucru sunt alegerile de duminică, pentru că nu mai este vorba de Marcel Ciolacu, ci este vorba despre viitorul nostru, al tuturor.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, înainte de anunțarea deciziei, că nu PSD a făcut contestații, iar candidatul lor nu dorește să câștige la masa verde alegerile, pentru că asta ar însemna o forțare a democrației. ”Pentru noi sunt importante alegerile de duminică”, a mai spus Grindeanu. potrivit News.ro.



++++

Curtea Constituțională a decis în ședința de joi să ceară reverificarea și renumărarea tuturor buletinelor de vot, până vineri, în urma cererii formulate de eurodeputatul Cristian Terheș, candidat la prezidențiale din partea Partidului Național Conservator Român.

Termenul de judecată a fost stabilit pentru vineri, 29 noiembrie, ora 14:00. Până atunci, BEC trebuie să înainteze CCR rezultatele reverificării și renumărării voturilor.

Cristian Terheș a acuzat fraudarea alegerilor și intervenții care au afectat clasamentul în ceea ce îi privește pe primii doi candidați, afirmând explicit că prin această acțiune de fraudare a alegerilor a fost schimbată ordinea celor clasați în turul ll, scrie News.ro.

El a invocat, într-o conferință de presă, ieșirile publice, inclusiv live-uri pe Facebook, ale mai multor ”reprezentanți de marcă ai USR” care au îndemnat românii din America să o voteze pe Elena Lasconi. El i-a enumerat pe Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu și a spus că postările acestora au avut mii de like-uri și de distribuiri.

Terheș a remarcat că diferența dintre candidatul clasat pe locul 2, Elena Lasconi, și cel clasat pe locul 3 este foarte mică.

Imposibil, spune Greblă

”Este absolut imposibil ca o astfel de operațiune să se desfășoare într-o singură noapte sau într-o zi-două. Este vorba de verificarea a 9 milioane de buletine de vot depozitate în 41 de județe, în spațiile de depozitare ale tribunalelor, iar acest proces ar dura mult mai mult decât perioada stabilită de CCR”, a reacționat la Digi24 președintele AEP Toni Greblă.

Decizia CCR e obligatorie, BEC e obligat să renumere voturile

Daniel fenechiu, candidat PNL pentru Senat, a declarat în direct la Digi24 că deciziile CCR sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că BEC nu poate respinge cererea de renumărare, cum a spus reprezentantul USR Ionuț Moșteanu. Liberalul a spus că nu înțelege decizia CCR și că, din cauza că renumărarea va lua timp, probabil se va ieși din calendarul aprobat pentru alegeri.



++++

Judecătorii CCR au amânat pentru vineri discuțiile pe cererile privind anularea primului tur de prezidențiale.



+++

G4Media.ro scrie joi, citând surse, că cererea depusă de Sebastian Popescu este inadmisibilă din motive formale. Un motiv de anulare din cererea validă se bazează pe corecturile din câteva secții a voturilor pentru Ludovic Orban, corectură asumată de toți membrii secțiilor de vot.

E vorba despre corecturi care au dus la scăderea voturilor pentru Ludovic Orban de la 35 la 1 sau de la 58 la 1, potrivit informațiilor G4Media.

Legea pentru alegerea președintelui prevede la articolul 52 că CCR anulează alegerile doar ”în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților”.

E posibil ca unii judecători ai CCR să ceară documente și informații suplimentare de la alte instituții, ceea ce ar duce la o amânare a deciziei, potrivit informațiilor G4Media.