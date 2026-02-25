Judecătorii CCR s-au reunit miercuri în ședință, iar în circa 30 de minute de discuții au decis să amâne cu o lună, până pe 25 martie, sesizările partidului extremist AUR privind numirile în Consiliile de Administrație de la TVR și Radiol public.

În sesizare, AUR susține că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a lor.

"Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului", spune partidul extremist.

Pe 18 noiembrie, Parlamentul s-a reunit în ședință comună pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).

Parlamentarii AUR au plecat atunci din sala de plen, nemulțumiți de numirile pe care forul urma să le facă la Radioul public și TVR. George Simion a anunțat că a depus plângere penală împotriva Comisiilor de cultură din Parlament.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis încă de atunci că "vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR și la SRTv" și "vom face plângeri penale tuturor reprezentanților puterii care comit acest abuz incalificabil!”.

