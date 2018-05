Viitorul Laurei Codruța Kovesi în fruntea Direcției Naționale Anticorupție a fost decis astăzi de judecătorii de la Curtea Constituțională. Președintele Iohannis trebuia să o revoce pe șefa DNA la propunerea ministrului Justiție.

UPDATE 5 Curtea Constituțională a emis un comunicat în care detaliază decizia prin care a dat dreptate lui Tudorel Toader în disputa cu președintele Klaus Iohannis în ceea ce privește revocarea Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA.

Președintele Klaus Iohannis „urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”, se arată în comunicatul CCR.

Tot CCR a constat „existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi”.

„Preşedintele României, în temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constituţie, nu are o putere discreţionară proprie în cadrul procedurii de revocare, ci o putere de verificare a regularităţii acesteia. Rezultă că prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei. Or, în cauza de faţă, Preşedintele României a refuzat emiterea decretului de revocare a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe motive de oportunitate, şi nu de legalitate, ceea ce a creat un blocaj în privinţa exercitării autorităţii ministrului justiţiei asupra activităţii procurorilor”, se mai arată în comunicat.

„Curtea, cu majoritate de voturi, a statuat:

Constată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

Președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Președintelui României, prim-ministrului Guvernului României și Ministrului Justiției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”, mai precizează CCR.



Întregul comunicat poate fi accesat aici.

UPDATE 4: ”CCR face să întărească poziția Executivului, a ministrului justiției în ceea ce privește relația instituțională între ministerul justiției și ministerul public care funcționează în subordinea MJ, așa cum spune clar în lege. (...) Președintele nu are decât un rol solemn, de a da greutate și credibilitate numirii și revocării. Nu poate avea un rol decisiv nici în privința numirii, nici în privința revocării”, a declarat liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

UPDATE 3: Votul judecătorilor Curţii Constituţionale în cazul deciziei privind refuzul revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fost de 6 la 3, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres. S-au opus deciziei judecătorii Livia Stanciu, Daniel Morar şi Ştefan Minea.

UPDATE 2 Prima reacție a ministrului Justiției, Tudorel Toader:

„Decizia CCR valorifică principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei. Preşedintele României nu are nici o abilitare legală pentru evaluarea competenţelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul justiţiei care are astfel de competenţe, stabilite atât la nivel constituţional cât şi la nivel infraconstituţional”, a scris Toader pe Facebook.

UPDATE 1 Curtea Constituțională a decis că președintele Klaus Iohannis trebuia să o revoce pe Laura Codruța Kovesi din fruntea DNA.

Este așteptată motivarea deciziei pentru a se vedea de ce mai sunt necesare avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii și semnătura președintelui României.

„Nu știm ce rol mai are CSM și președintele statului sub acest aspect”, a comentat judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM.

”Un ministru al justiției care decide numirea și revocarea înalților procurori când vrea el aruncă România în situația în care era înainte de reforma justiției din anii 2004-2005”, a scris Danileț pe Facebook.



***** Textul inițial

Curtea Constituțională decide astăzi viitorul șefei DNA în urma sesizrii ministrului Justiției Tudorel Toader, care a reclamat un conflict constituțional între Guvern și Președintele României în legătură cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, propunere respinsă de Klaus Iohannis.

Pe 16 aprilie, Klaus Iohannis a anunțat că nu va da curs cererii ministrului Justiției de revocare a Laurei-Codruța Kovesi.

Ministrul Justiției a susținut că șeful statului nu are abilitarea legală de a evalua activitatea procurorului-șef al DNA și că urmează să sesizeze Curtea Constituțională.

„În condițiile în care președintele României nu are abilitarea legală și nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageriale desfășurate de procurorul șef al DNA, în condițiile în care argumentele care au stat la baza declanșării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente, văzând legislația aplicabilă în acest domeniu, valorificând jurisprudența instanței de contencios constituțional, vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcție a procurorului șef al DNA”, a scris Tudorel Toader, pe Facebook, imediat după anunțul președintelui.

Pe 10 mai, Curtea a susținut dezbaterile.

Primul care și-a susținut sesizarea conflictului constituțional între instituțiile statului a fost ministrul Tudorel Toader, fost judecător la CCR, profesor universitar, rector suspendat al Universității Al.I. Cuza Iași.

„În declaraţiile publice, preşedintele a afirmat şi a repetat faptul că nu se poate da curs propunerii de revocare din motive de oportunitate politică. (...) Noi am considerat şi considerăm că refuzul preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţia de procuror şef a doamnei Laura Codruţa Kovesi, cu motivarea în sensul lipsei de oportunitate a acestei măsuri, este de natură să creeze un blocaj instituţional, prin împiedicarea finalizării procedurii de revocare (...), cu consecinţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre cele două autorităţi publice”, a spus Tudorel Toader.

Replica Administrației Prezidențiale a venit din partea consilierului prezidențial Elena Simina Tănăsescu.

Ea este absolventă a Facultății de Drept, Universitatea din Bucureşti (1991) şi a obţinut titlul de doctor cu menţiunea « foarte bine cu felicitările juriului » la Facultatea de drept şi ştiinţe politice, Universitatea „Aix-Marseille III”, Franţa (1997). Este profesor de drept constituţional şi drept european în cadrul Universităţii din Bucureşti şi a fost profesor invitat la universităţi din Europa şi America Latină.

„Finalizarea unei proceduri, căci nu e niciun blocaj, finalizarea unei proceduri legale, printr-un act administrativ emis de preşedintele României, nu a blocat nimic, a încheiat o procedură. Nu e un blocaj, e finalizarea unei proceduri. Această finalizare nu împiedică în niciun fel declanşarea unei ulterioare, posibile, viitoare proceduri, nici dorită, nici nedorită, dar nu blochează nimic. Este exercitarea unei atribuţii legale pe care, în cazul nostru, preşedintele României o are", a spus Simina Tănăsescu, în faţa judecătorilor CCR.

„Situaţia prezentată în sesizare nu constituie un conflict juridic de natură constituţională. Prin urmare, vă rog să respingeţi cererea ca inadmisibilă”, a încheiat Tănăsescu.