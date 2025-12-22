Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți rezultatele unei prime centralizări de răspunsuri din chestionarul adresat judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, după documentarul Recorder.

”Chestionarul a inclus un număr de 20 de întrebări, dintre care 17 au permis răspunsuri care pot fi centralizate automat, în timp ce pentru 3 întrebări au permis răspunsuri deschise (text liber). Totodată, nu a fost obligatorie completarea tuturor răspunsurilor având în vedere că unele ipoteze nu erau aplicabile tuturor judecătorilor, în raport de specializarea acestora sau de situațiile punctuale care făceau obiectul întrebărilor”, explică CSM într-un comunicat.

Potrivit CSM, peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul au spus că ”au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției”.

”Prescripția răspunderii penale nu poate fi imputată judecătorilor, ci în primul rând pasivității legislativului”, e una dintre concluziile CSM în urma răspunsurilor date de peste 2.500 de judecători, adică 56,5%.

CSM afirmă că judecătorii ar susține reacțiile publice ale Consiliului în scandalul apărut după documentarul Recorder.

CSM mai spune că judecătorii au indicat ”pasivitatea Parlamentului” drept principala cauză a prescripției răspunderii penale.



”Într-o etapă ulterioară, se va realiza o analiză de detaliu și o clasificare extinsă, care să țină seama de toate nuanțele și particularitățile aspectelor semnalate în cadrul răspunsurilor la întrebările deschise”, se arată în comunicat.

