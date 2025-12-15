În hotărârea sa pronunțată luni în Marea Camera 1, în cauza Danileț c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, cu 10 voturi împotriva 7, că a avut loc încălcarea articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Șefa instanței supreme și șefa INM au votat în 2019 pentru sancționarea lui Danileț.



Cauza se referă la libertatea de exprimare a unui judecător, sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru că a publicat două mesaje pe contul său de Facebook care era accesibil publicului.

Din completul disciplinar care l-a sancționat la CSM pe Danileț au făcut parte și votat pentru sanctionare Lia Savonea, actuala șefă a instanței supreme, Simona Marcu, actuala directoare a Institutului Național al Magistraturii (INM), Mariana Ghena, Nicoleta Margareta Tînț, Gabriela Baltag și Evelina Oprina, judecătoare pensionate între timp.

Au votat împotrivă Andrea Chiș, Mihai Andreri Bălan, judecători pensionați astăzi, precum și Bogdan Mateescu, actualul secretar general al ministerului Justiției.

