După dezvăluirea care arată că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată, Comisia de Etică a Universității Craiova a început verificările.

Printre membrii acesteia se regăsesc persoane cu conexiuni directe cu lideri PSD, foști șefi de poliție și dosare penale sensibile.

Comisia de Etică a Universității Craiova a decis, pe 16 ianuarie, să verifice acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Cu cinci zile mai devreme, jurnalista Emilia Șercan scria, într-o investigație PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției este plagiată.

Dar cine face parte din Comisia de Etică a Universității din Craiova, potrivit site-ului instituției?

Citiți continuarea pe PressHub.