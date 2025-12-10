Cluj-Napoca a devenit miercuri seară unul dintre centrele cele mai vizibile ale nemulțumirii publice față de modul în care funcționează justiția din România.

Zeci de persoane s-au strâns în fața Tribunalului Cluj, într-un protest declanșat de dezvăluirile Recorder – după cum au declarat organizatorii –, protest alimentat de o frustrare care mocnește de ani de zile: percepția că sistemul judiciar este vulnerabil la influențe politice, jocuri de culise și decizii controversate.

Manifestanții au cerut demisia Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, și a șefului DNA, Marius Voineag, considerați responsabili pentru degradarea încrederii în actul de justiție. Scandările „Justiție, nu corupție!”, „Savonea, demisia!” și „Fără politică în justiție!” au dominat atmosfera, în timp ce pancarte improvizate au transmis mesaje privind necesitatea unei reforme urgente.





Protestul clujean a vizat probleme care au erodat constant credibilitatea instituțiilor: amânări repetate care duc la prescripția dosarelor, decizii considerate opace sau controversate la nivelul instanțelor superioare și o Direcție Națională Anticorupție acuzată de lipsă de fermitate. Mulți participanți au invocat investigația „Justiția capturată”, care a detaliat mecanisme interne obscure și presiuni asupra magistraților.

Departe de a fi un episod izolat, Clujul acompaniază manifestațiile declanșate în țară. În București, protestele din fața sediului ÎCCJ au transmis același mesaj: cetățenii nu mai sunt dispuși să privească pasiv cum sistemul judiciar se afundă într-o criză de legitimitate. La Cluj, tonul a fost ferm: oamenii cer transparență, responsabilitate și o resetare reală la nivelul conducerii instituțiilor-cheie.

„Vrem justiția corectă înapoi!” Manifestația confirmă existența unei situații ignorate de guvernanți și anume că tensiunea dintre instituții și societate a ajuns la un punct critic, iar presiunea străzii crește astfel încât această criză să nu mai poată fi ignorată.





Video: Anca Șerban / Cluj-Napoca