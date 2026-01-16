„Magistrații vă urăsc, ca să ne înțelegem. De fapt, vorbesc de ăștia aflați la putere acum. Dacă ați vedea ce discuții au loc pe forumurile de magistrați despre societatea civilă, despre ONG-uri, sunt discuțiile suveraniștilor despre soroșiști”.

Afirmația a fost rostită de fostul judecător Cristi Danileț vineri, 16 ianuarie, la Cluj-Napoca, în fața publicului, la deschiderea unei dezbateri care a discutat despre justiție ca factor de încredere publică și vulnerabilitate de securitate națională.

Evenimentul, găzduit de Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, s-a născut din ideea că derapajele din sistemul judiciar nu trebuie să rămână „o problemă de breaslă”. Într-un context de război hibrid și competiție strategică, vulnerabilitățile interne devin muniție pentru adversarii externi, iar statul plătește nu doar prin dosare blocate și instituții șubrede, ci – mai grav – prin pierderea legitimității. Pe această linie, Danileț a împins discuția în zona cea mai incomodă: relația reală dintre o parte a puterii judiciare și societate.

Fostul judecător a vorbit despre o ruptură profundă între ierarhia superioară a sistemului și publicul pe care ar trebui să-l servească, descriind o cultură instituțională în care criticii sunt priviți ca „dușmani”, iar ONG-urile și presa intră în aceeași categorie cu țintele retoricii conspiraționiste. În această logică, a avertizat Danileț, se regăseșete explicația de ce unele reflexe de transparență, asumare și autocorecție sunt tratate ca atacuri, nu ca instrumente de igienă democratică.

De aici, Danileț a mutat reflectorul pe „nodurile” care, în opinia sa, pot bloca sau devia întreg sistemul: zone de decizie care nu țin de masa mare a magistraților, ci de centre de putere instituțională și de mecanisme disciplinare. A vorbit despre Inspecția Judiciară ca despre o pârghie care poate genera frică și conformism și a invocat, ca efect, reținerea magistraților de a se exprima public sau de a ieși de pe „linia” acceptată de conducere. În același registru, a insistat că atunci când marea corupție e tratată ca o temă separată de siguranța națională, statul își taie singur din capacitatea de a preveni rețele de influență și vulnerabilități sistemice.

Cine păzește gardienii?

Pe fundalul acestor afirmații, celelalte intervenții au completat tabloul: nu doar „ce nu merge”, ci și de ce a devenit atât de greu de reparat sistemul Justiției. Andrea Chiș a adus în discuție rolul „gardienilor instituționali” – mai ales acolo unde se decid cariere, numiri și șefii – și a descris, pe scurt, cum derapajele pot fi normalizate când instituțiile care ar trebui să oprească abuzul se aliniază tăcerii sau intră în jocul politic. Ea a vorbit despre un recul („backsliding”) vizibil în ultimii ani și despre efectul educației juridice axate pe conformism, într-un climat în care „liniștea” devine obiectiv politic, iar reacțiile ferme sunt penalizate.

Crin Bologa a reamintit, din perspectiva fostului procuror-șef DNA, că sistemul a avut și momente de forță, perioade în care se investiga „sus”, cu impact, sub presiunea standardelor europene și a unei așteptări publice clare, și anume că nimeni nu e „de neatins”. Dar, în lectura sa, tocmai întârzierile în corectarea derapajelor și schimbările succesive de arhitectură instituțională au creat impresia de imprevizibilitate, au slăbit încrederea și au lăsat loc mecanismelor informale să câștige teren.

În final, discuția de la Cluj a legat explicit justiția de securitate: nu doar prin dosare, ci prin „climat”. Un stat în care oamenii cred că legea se aplică selectiv devine un stat ușor de fisurat: prin dezinformare, prin polarizare, prin cinism și retragere civică. Iar avertismentul cel mai tăios – formulat direct, în stilul său caracteristic – a fost cel al lui Danileț: dacă în interiorul sistemului se cultivă disprețul față de societatea civilă („magistrații vă urăsc”) și reflexul de a vedea criticii ca „inamici”, nu se produce doar o criză de imagine. Se produce o criză de funcționare și, în cele din urmă, o vulnerabilitate strategică.

Dezbaterea „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, găzduită vineri la Cluj-Napoca, i-a avut ca invitați pe Crin Bologa, Andrea Chiș și Cristi Danileț, iar perspectiva de politică externă și securitate a fost adusă de profesorul Corneliu Bjola (Universitatea Oxford), cercetător al diplomației digitale și al războiului informațional.