Prim-procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a declarat marți că niciun procuror militar nu a supravegheat intervenția jandarmilor la protestul din 10 august, așa cum au susținut Carmen Dan și Georgian Enache.

Ionel Corbu, prim-procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, a afirmat că s-a primit o solicitare din partea Direcției generale de jandarmi a Municipiului București pentru prezența unui procuror militar la protestele din Piața Victoriei abia în după-amiaza zilei de 11 august.

Întrebat dacă nu a fost niciun procuror militar la protestele din 10 august, Corbu a repetat: ”Vă asigur că niciun procuror de la Parchetul Militar”.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Georgian Enache, a declarat sâmbătă că acțiunile Jandarmeriei din 10 august au fost supravegheate de un procuror militar.

Același lucru a fost susținut și de ministrul de Interne, Carmen Dan, în două rânduri: sâmbătă și marți dimineața.

”Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. (...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan, întrebată dacă are ce să-și reproșeze în urma acțiunilor jandarmilor la protestul din 10 august.