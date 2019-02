Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a transmis joi poziţia Executivului de la Bruxelles privind cazul Laurei-Codruţa Kovesi.

"Comisia Europeană urmărește îndeaproape ultimele evenimente în contextul procedurii de selecție pentru Parchetul European. E crucial ca toți candidații, selectați de un comitet independent, să fie tratați corect în acest proces”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene întrebat de acţiunea Secţiei de anchetare a magistraţilor împotriva fostei şefe a DNA.

Margaritis Schinas a reamintit că procurorul-şef european va fi numit de Parlament şi Consiliu.

”În ce privește independența justiției în România, am arătat clar în repetate rânduri ... că e de importanță crucială existența unei justiții independente și profesioniste”, a spus oficialul CE.

Întrebat dacă nu crede că e o coincidenţă faptul că Laura-Codruţa Kovesi a fost convocată de către secţia condusă de Adina Florea chiar după ce şi-a cumpărat biletele de avion pentru audierea de la Bruxelles, Margaritis Schinas a declarat: "Nu e treaba mea să interpretez faptele, e treaba voastră (a jurnaliştilor - n.r.) să o faceţi".

Kovesi a povestit miercuri seara că a primit citaţia după ce a depus la ICCJ o cerere de amânare pentru un proces.

"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni. La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc", a declarat fosta şefă a DNA.