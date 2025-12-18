Conducerea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) a cerut explicații sindicatului instituției după ce membrii acestuia s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu, magistrați ai Curții de Apel București, care au devoalat practicile conducerii instanței, în urma cărora zeci de dosare se prescriu, iar inculpații scapă nepedepsiți.

În contextul difuzării documentarului Recorder „Justiție capturată”, sindicatul consilierilor din serviciile de probațiune s-a solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

Într-un comunicat de presă, sindicatul arată că „evenimentele recente readuc în atenție o realitate cunoscută, dar insuficient asumată la nivel instituțional: sistemul judiciar din România se confruntă cu vulnerabilități structurale persistente. Semnalele transmise public de cei doi magistrați nu sunt incidente izolate, ci expresia unor tensiuni interne care afectează buna funcționare a întregii arhitecturi a justiției”.



În documentul semnat de vicepreședintele sindicatului, Laura Medeea Muntean, se mai arată că „ne solidarizăm neechivoc cu profesioniștii dreptului care aleg să denunțe presiunile, ingerințele și disfuncționalitățile cu care se confruntă. Într-un stat de drept, adevărul, integritatea și independența magistraților trebuie protejate”.



