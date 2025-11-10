Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) condamnă ferm declarațiile vicepremierei Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod "iresponsabil și populist".

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului "În Fața Ta" de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înțelege dificultatea pe care magistrații o au în a renunța la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum "au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit", iar oamenii raționali trebuie să înțeleagă această realitate.

"Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-și ia acești bani, în termenii ăștia aș discuta deschis cu magistrații”, a argumentat viceprim-ministra.

"Afirmațiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoțional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectați de patologii grave, și comparația între situația acestora și garanțiile financiare de independență a justiției nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive", susține CSM, pentru care astfel de alegații reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează "un discurs periculos ce incită la ură și discriminare, menit să antagonizeze societatea față de corpul profesional al magistraților".

Opoziția artificială între magistrați și "copilul flămând căruia i se ia de la gură" este "o manipulare și o încercare de a deturna nemulțumirile publice spre justiție, plasând nereal și artificial asigurarea resurselor financiare în relație directă cu independența financiară a magistraților", mai susține CSM.

Banii se iau de undeva

"Magistrații nu sunt niște dușmani ai societății. Nu sunt niște persoane care trebuie damnate acum, pentru că dacă încredere în magistratură și în puterea judecătorească nu mai avem, nici în statul de drept nu mai avem niciun fel de încredere", a declarat duminică seara la Digi 24 ministrul Justiției, Radu Marinescu, adăugând că el nu pledează pentru a nu pune în aplicare programul de guvernare, care stabilește că vârsta de pensionare trebuie să ajungă la 65 de ani, în condiții constituționale.

Pe de altă parte, Marinescu a recunoscut că banii pentru pensiile speciale "se iau de undeva": "Nu știu dacă se iau de la gura unui copil sau de la un spital, dar se iau de undeva și se dau în această parte a pensiilor speciale".

