Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales joi în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan Staicu va ocupa postul de vicepreședinte al CSM, potrivit Agerpres.

CSM are în componență 19 membri: nouă judecători și cinci procurori aleși de magistrați în Adunările generale ale instanțelor și parchetelor, doi reprezentanți ai societății civile, aleși de Senat, și trei membri de drept - ministrul Justiției, președintele ICCJ și procurorul general al României. Mandatul membrilor aleși este de șase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Potrivit Constituției și Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, care fac parte din secții diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă președintele este judecător, vicepreședintele trebuie să fie procuror și invers.

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Daniel Grădinaru - Înalta Curte de Casație și Justiție, Denisa-Angelica Stănișor - Înalta Curte de Casație și Justiție, Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia, Elena Raluca Costache - Curtea de Apel București, Ramona Grațiela Milu - Curtea de Apel Brașov, Mihaela-Laura Radu - Tribunalul București, Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmbovița, Claudiu-Marian Drăgușin - Judecătoria Sectorului 4 București și Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploiești.

Din CSM fac parte procurorii Daniel Horodniceanu - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

Fănel Mihalcea și Ioan Sas au fost aleși de Senat ca membri ai CSM din partea societății civile.