Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică, a relatat pe Facebook că a participat la dezbaterea cu societatea civilă inițiată de șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea.

„Ne-a invitat Înalta Curte de Casație și Justiție la dezbatere cu societatea civilă. Ne-am prezentat conștiincios, cu respect. Suntem vreo 50 de oengisti diverși. Și din ăștia mai soroșiști, dar și câțiva «suveraniști». Sunt și organizații din social. Totuși, majoritatea reprezintă organizații ale profesioniștilor din domeniul justiției”, a precizat Ovidiu Voicu.

„Din partea Înaltei Curți, deși e organism colegial, e doar o judecătoare: doamna Savonea, președinta instanței. Niciun alt judecător nu e prezent, a precizat reprezentantul societății civile. Un fel de instituție pe persoană fizică?”, mai arată Ovidiu Voicu.

Printre cei 50 de participanți se află și Elena Radu, reprezentanta Coaliției pentru Apărarea Statului de Drept. „Întâmplător, doamna este și una din avocatele dlui Călin Georgescu (la propriu, este cea care l-a reprezentat când a atacat deciziile BEC în instanță). Doamna Radu opinează că ÎCCJ este prea indulgentă cu puterea executivă. Prompt, dna. Savonea reacționează, este de acord, notează, e gata să rezolve. Iată soluția, suveranismul Înaltei Curți!”, a mai arătat Ovidiu Voicu.

Avocată și practician în insolvență, Elena Radu a fost trimisă în judecată de DIICOT în dosarul Romvag, fiind inculpată alături de afaceristul Cristian Burci.

În acest caz, după ce nu a reușit să recuze un judecător, colegiul de conducere al instanței l-a schimbat din complet, așa că judecata dosarului a fost realuată de la zero.

Citiți continuarea pe PressHUB.





