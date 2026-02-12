Pe 4–5 februarie,delegați din UK și Grecia s-au alăturat partenerilor români la București pentru o serie de discuții tehnice și vizite dedicate recuperării bunurilor provenite din activități infracționale și combaterii criminalității organizate grave

Pe parcursul celor două zile, reprezentanții Regatului Unit și ai Greciei au avut întâlniri cu instituții-cheie din România, inclusiv Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru a analiza ”provocările operaționale, a împărtăși experiențe practice și a schimba bune practici privind identificarea, administrarea și recuperarea bunurilor de proveniență ilicită”, anunță Ambasada Regatului Unit, care a organizat întâlnirile împreună Ambasada britanică la Atena.

Regatul Unit, România și Grecia dețin fiecare expertiză distinctă în investigarea fluxurilor financiare transfrontaliere, gestionarea bunurilor confiscate și dezvoltarea instrumentelor legislative și operaționale utilizate în combaterea criminalității organizate.

”Prin astfel de schimburi structurate, cele trei state urmăresc o înțelegere mai profundă a sistemelor și provocărilor fiecăruia, îmbunătățirea coordonării și consolidarea capacității de a distruge în mod eficient rețelele infracționale din regiune”.

Ambasada Regatului Unit reamintește că recuperarea activelor joacă un rol esențial în combaterea criminalității organizate grave, iar profiturile ilicite alimentează activitatea grupărilor infracționale, ”permițându-le să și extindă operațiunile, să corupă instituții și să afecteze siguranța publică”.

Consolidarea capacității statelor de a identifica și confisca aceste active reduce spațiul de acțiune al grupărilor criminale și contribuie la protejarea cetățenilor de riscurile asociate traficului de persoane, fraudei, traficului de droguri și altor forme de criminalitate organizată.

Întâlnirile de la București au evidențiat ”importanța cooperării internaționale susținute, în special în contextul în care fluxurile de bani iliciți trec tot mai des granițele și necesită răspunsuri coordonate din partea mai multor jurisdicții”.

Participanții au discutat, de asemenea, modalități de consolidare a rezilienței pe termen lung a sistemelor de recuperare a bunurilor, de la cadrul legislativ și structurile instituționale până la capacitățile operaționale.

Schimburile au subliniat ”valoarea învățării reciproce din succesele și provocările fiecărei țări și necesitatea ca profesioniștii din cele trei state să poată colabora eficient în cazurile curente și viitoare”.

”Parteneriatul nostru cu România și Grecia în promovarea unor modele eficiente de confiscare a bunurilor este foarte important pentru noi, iar schimbul de experiență dintre specialiștii noștri joacă un rol esențial”, a declarat Giles Portman, ambasadorul britanic în România.

”Astfel de întâlniri, care reunesc profesioniști din diferite jurisdicții, precum Regatul Unit și Grecia, ne oferă șansa reală de a învăța unii de la alții și de a avansa mai rapid. Am împărtășit din experiența noastră și am învățat, la rândul nostru, despre soluțiile la care lucrează colegii noștri pentru a face recuperarea și administrarea bunurilor mult mai eficiente”, a precizat Cornel Virgiliu Călinescu, consilier al Ministrului Justiției, fost director general al ANABI.