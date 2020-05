Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a deschis un dosar penal pe numele lui Viorel Cataramă pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.

Omul de afaceri a mers într-o comună din județul Ialomița pentru a se infecta cu noul coronavirus.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni - Constituire a deschis un dosar penal pe numele lui Cataramă având ca obiect infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

”În data de 08.05.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni a înregistrat un dosar penal având ca obiect infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 C.p. În fapt, în data de 08.05.2020, organul de cercetare penală din cadrul S.I.C. - I.P.J. Ialomița s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că - în data de 07.05.2020 - o persoană de sex masculin (V.C.) s-a deplasat în comuna Bărbulești, județul Ialomița și s-a îmbrățișat cu un bărbat bolnav de COVID - 19”, se arată în comunicat.

Președintele Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, s-a deplasat joi în comuna Bărbulești, unde zeci de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.

"Am fost în localitatea Bărbulești din județul Ialomița, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus. M-am îmbrățișat cu mai mulți cetățeni de etnie romă, am socializat, după care m-am izolat acasă. Am ferma convingere că nu voi păți nimic și voi putea demonstra că falimentarea României și suprimarea drepturilor și libertăților noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovați vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu! Am venit să discut cu oamenii și să mă îmbrățișez cu ei, deși sunt suspecți de coronavirus, deși localitatea e carantinată, cu mare risc, așa cum am spus cred că măsurile de ridicarea drepturilor și libertăților oamenilor și de falimentare a economiei este o măsură greșită", a scris pe Facebook Viorel Cataramă.