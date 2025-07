Procurorii DNA au descins marți dimineață în complexul rezidențial DeSilva din Mamaia Nord unde era cazat Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

UPDATE

Piedone a fost adus marți la sediul DNA pentru audieri.

+++

Cristian Popescu Piedone a declarat marți că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei, potrivit News.ro.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu am fost”, a afirmat el. Piedone a susținut că i-a deranjat pe mulți prin controale. ”Nu am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el.

Cristian Popescu Piedone a declarat jurnaliștilor, marți dimineață, că nu l-a anunțat pe proprietarul hotelului din Sinaia despre niciun control.



”Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în aprilie, mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a afirmat președintele ANPC.

El a susținut că prin verificările făcute a deranjat multă lume.

”De când sunt președintele ANPC pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Se vede acest lucru, nu acuz nimic, merg până la capăt, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații, vorbesc de la multe și multe alte pe care nu le știți în spatele tuturor acestor povești. Nu am vrut decât să îmi fac datoria și mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumția de nevinovăție care există acum și trebuie să o duc până la capăt”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.



+++

DNA a transmis marți dimineață că procurorii din cadrul Secției de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

+++

Piedone este suspectat că ar fi avertizat un agent economic din Sinaia înainte să îl controleze. Piedone a părăsit complexul rezidențial din Mamaia Nord însoțit de procurori și a plecat spre locuința sa din Bragadiru, unde vor avea loc percheziții. Alte percheziții vor avea loc și în Sinaia, iar apoi Piedone va fi dus la audieri, conform surselor citate de Info Sud-Est și G4Media.

Agentul economic care ar fi fost avertizat de Popescu Piedone înainte de control reprezintă Hotelul International din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), conform surselor citate.

Piedone i-ar fi spus agentului economic din Sinaia ce are de făcut pentru a trece cu bine de controlul care urma să aibă loc. În urma controlului, Piedone l-ar fi lăudat public pe operator pentru curățenie și respectarea standardelor impuse de instituție, conform surselor ISE și G4Media.

Perchezițiile au loc acasă la Piedone, în Bragadiru, dar și în Sinaia, de unde ar fi operatorul economic avertizat de Piedone. Șeful Protecției Consumatorilor se află pe drum spre casa acestuia din Bragadiru, conform informațiilor ISE și G4Media.

Șeful Protecției Consumatorilor va fi dus la audieri de procurorii DNA, conform informațiilor.

+++

O investigație Context.ro din august 2024 arăta că Hotelul Internațional din Sinaia oferă cazare „luxoasă și modernă”, așa cum menționează pe site-ul oficial. Are 180 de camere, două restaurante, centru spa, sală de fitness și opt săli de conferințe. Însă nu are autorizație de securitate la incendiu.

ISU Prahova a precizat la cererea publicației că reprezentantul hotelului „nu a prezentat în termen de 90 de zile, la solicitarea organelor de control, documentele vizate” care să ateste că imobilul întrunește condițiile pentru care a fost autorizat în 2008. Prin urmare, a pierdut valabilitatea autorizației de securitate la incendiu.

Dan Radu Rușanu a fost parlamentar PNL în perioada 2000-2013 și din 2013 până în 2014 a fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În prezent este membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. În 2014, a stat în arest preventiv patru luni în dosarul Carpatica Asig, deschis de DNA pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosire a influenței și favorizare a infractorului. A fost achitat definitiv de instanța supremă în 2017.



+++

Cristian Popescu Piedone a transformat descinderile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în show-uri pe rețelele de socializare și, în goana după popularitate, controalele sunt de multe ori împânzite cu acțiuni și vorbe grele.

HotNews.ro analiza cum Cristian Popescu Piedone a devenit viral pe TikTok. Pe contul său de pe rețeaua chinezească au fost publicate zeci de videoclipuri din momentul controalelor pe care le-a făcut la mall-urile din București. Din ultimele 12 videoclipuri publicate, unul a strâns 3,6 milioane de vizualizări. Videoclipul cu cele mai puține vizualizări din ultimele 12 postate a fost văzut de 300.000 de oameni.



Pe lângă videoclipurile pe care le publică pe contul său de TikTok, mai există un cont care apare ca fiind al ANPC. Și acolo, videoclipurile cu fostul primar al Sectorului 5 strâng sute de mii sau chiar milioane de vizualizări.

+++

Pe 7 februarie, Cristian Popescu Piedone a fost numit de premierul Marcel Ciolacu în funcția de șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În februarie 2024, Cristian Popescu Piedone, la acea dată primar al Sectorului 5, a fost găsit în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale de la Sectorul 5.

Procesul pentru constatarea definitivă a conflictului de interese este pe rol la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Legea 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților prevede, la articolul 25, că persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

Cristian Popescu Piedone (61 de ani) a fost primar al Sectorului 4 din 2008 până la demisia lui din noiembrie 2015, în urma incendiului din clubul Colectiv în urma căruia 64 de oameni au murit.

Ulterior, a fost primar al Sectorului 5, de la alegerile locale din anul 2020 până la condamnarea sa din 12 mai 2022 în Dosarul Colectiv. În iunie 2023, Piedone a fost eliberat, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație în dosarul Colectiv. A revenit în funcția de primar al Sectorului 5, până la alegerile locale din iunie 2024.

Cristian Popescu Piedone a candidat la Primăria Capitalei din partea PUSL (partidul fondat de Dan Voiculescu), la alegerile locale din 2024. Fiul său a candidat la Primăria Sector 5 și este primar în prezent