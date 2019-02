Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde avea pe rol dosarul în care a fost condamnat în primă instanţă la 4 ani şi 8 luni închisoare.

Avocatul său a anunţat că fostul deputat PSD "se plimbă din loc în loc" în ţară şi străinătate pentru că nu mai are bani şi nici domiciliu stabil, iar în prezent se află la nişte rude în SUA.

"Clientul meu mi-a dat un înscris olograf, în care solicită să fie citat la cabinetul de avocatură. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar", a spus avocatul Alexandru Morărescu, relatează Agerpres.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 4 martie.



În decembrie 2017, Cristian Rizea a fost condamnat în primă instanţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor.