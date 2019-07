Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a explicat miercuri de ce nu si-a mai depus candidatura pentru un nou mandat.

"Vreți un răspuns diplomatic sau un răspuns sincer? Răspunsul diplomatic ar suna la maniera: Am obosit. Răspunsul sincer la modul: În calitate de președinte al ÎCCJ, din păcate, trebuie să relaționez cu persoane din afara sistemului de justiție și din afara ÎCCJ. Ce am văzut, ce am trăit și ce am simțit m-a făcut să-mi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obișnuiți cu foarte mult bun simț, cu foarte multă onestitate și cu mai puțină imaginație”, a declarat Cristina Tarcea, potrivit Ziare.com.

Mandatul său expiră în septembrie.

Singurul magistrat care şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al ÎCCJ este judecătoarea Corina Corbu.

Aceasta a fost achitată definitiv de ÎCCJ în dosarul de corupţie în care a fost vizată şi Gabriela Bîrsan.