Președintele instanței supreme spune că, în prezent, sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării, iar din 2018 se încearcă schimbarea șefilor instituțiilor din justiție.

Secția pentru judecători a CSM a luat în discuție miercuri acțiunea disciplinară exercitată în decembrie 2018 de Inspecția Judiciară pe numele Cristinei Tarcea.

În punctul de vedere privind acțiunea disciplinară declanșată împotriva sa, Tarcea sune că acțiunea are ”un evident caracter politic și se derulează într-un context social și politic în care sistemul juridic este subminat sub pretextul reformării acestuia”.

”Este de notorietate faptul că în anul 2018 au fost inițiate toate procedurile posibile în vederea schimbării persoanelor cu funcții de conducere de la toate instituțiile din sistemul judiciar”, a scris șefa ICCJ, relatează Mediafax.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție acuză faptul că nu i-a fost permis dreptul la apărare: "De altfel, echipa de inspectori nici nu a fost interesată de apărările pe care le-am făcut în cauză și de înscrisurile pe care le-am depus în susținerea acestora, pe care le-a ignorat, fiind preocupată doar să prezinte denaturat probele, astfel încât să susțină acuza lanzată public că am refuzat să aplic legea”.

Întâlnire pe întuneric

La ieșirea din sediul CSM, Cristina Tarcea a declarat că a discutat cu președintele CCR, Valer Dorneanu, despre completurile de 5 judecători, în cadrul unei întâlniri a avut loc într-o cameră întunecată.

”Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători, la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constat conflictul juridic de constituționalitate, singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticamera, iar discuția s-a purtat pe întuneric, atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine”, a povestit Tarcea.