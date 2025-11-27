Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților.

"Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată și transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale", a transmis CSM printr-un comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, că, deși avizul a fost emis joi, el va fi comunicat oficial Executivului abia vineri, astfel că ședința extraordinară pentru adoptarea proiectului de lege va avea loc, cel mai probabil, vineri.

Este așteptat și avizul Consiliului Legislativ între timp.

După primirea avizelor și adoptarea proiectului de lege în ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan merge în Parlament pentru a-și asuma răspunderea pe lege.

+++

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, după avizul negativ dat de către CSM pe proiectul privind pensiile de serviciu, că este nevoie ca atunci când se reformează statutul oricărei categorii profesionale să fie întrebată și aceasta, potrivit news.ro.

El a apreciat că este „corect” ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere și că este corect „să se țină cont de acest aviz”, în contextul în care toată lumea cunoștea „opinia magistraturiiâ” despre această reformă a pensiilor speciale. Marinescu a mai spus că proiectul va merge „mai departe pe traiectorie”.

„Am susținut și voi susține că este nevoie întotdeauna de dialog între puterile statului. Este nevoie ca atunci când reformăm până la urmă statutul oricărei categorii profesionale să o întrebăm și pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistrații să își exprime în deplină libertate punctul lor de vedere, apreciez că este corect să ținem cont de acest aviz. Cunoșteam opinia magistraturii, cum o cunoaște și opinia publică, o cunoașteți cu toții, pentru că a fost menționată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaște această opinie, s-a avut în vedere și această opinie, mai departe proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o”, a declarat Marinescu.



Întrebat dacă se poate spune că la acest moment puterea executivă și cea judecătorească se află în conflict, Radu Marinescu a răspuns: „Nu, sub nicio formă. Dimpotrivă, consider că prin exprimarea acestui aviz fiecare dintre puterile din stat a acționat cu bună credință și într-o formă de respect instituțional”.

Marinescu a argumentat că CSM a făcut toate demersurile necesare și a consultat „cu promptitudine” magistrații din țară.

”Iată că, înțelegând și faptul că există această preconizată evaluare de către Comisia Europeană foarte curând, a emis un aviz”, a subliniat ministrul Justiției, adăugând că într-un stat de drept existența unor „discordanțe de opinie” este „normală”.



Potrivit ministrului Justiției, este normal să existe „și opinii negative față de un proiect”, dar pot să existe și opinii pozitive.

Întrebat dacă, în actuala situație, magistrații vor face din nou proteste, Radu MArinescu a spus că „nădăjduiește” să nu mai existe „o astfel de situație” care, în opinia sa, are „un impact foarte negativ asupra cetățeanului”.

„Eu sper să intrăm într-o logică de normalitate, eu sper ca activitatea din justiție să se desfășoare de acum înainte cu preocupare pentru celeritate, pentru dezlegarea problemelor cu care cetățeanul vine în fața justiției și sper, de asemenea, ca în continuare între puterile statului să existe o cooperare loială, o cooperare corectă și o cooperare constructivă”, a afirmat MArinescu.

Ministrul Justiției a punctat că magistratura este „o profesie deosebit de importantă în statul de drept”, care „trebuie să fie respectată”.

”Magistratura reprezintă una dintre puterile din stat în activitatea judiciară pe care o desfășoară, are și o responsabilitate egală cu statutul important pe care îl are în stat și încerc să privesc în perspectivă către o cooperare corectă și loială cu magistratura”, a mai spus Marinescu. În ceea ce privește momentul în care Executivul își va asuma răspunderea în Parlament pe proiectul privind reforma pensiilor de serviciu, ministrul Justiției a spus că acest lucru „va depinde de decizia prim-ministrului și a coaliției de guvernare”, dar că speră „să fie cât mai rapidă din perspectiva amintită” a îndeplinirii jalonului din PNRR.

