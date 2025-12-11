Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis vineri sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.

Joi, CSM a susținut că se amplifică campania de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție.

Potrivit unui comunicat al Secției pentru judecători a CSM, "alegațiile din reportaj" sunt "contrare" evaluărilor din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 și 2025), intrarea în spațiul Schengen și procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existența unui stat de drept funcțional.

Simulacrul de conferință de presă organizat joi de conducerea Curții de Apel București a fost întrerupt de o judecătoare care a criticat atmosfera de teroare din instituție. Ulterior, mai mulți magistrați s-au solidarizat cu Raluca Moroșanu și cu judecătorul Laurențiu Beșu - care apare în materialul Recorder.

Urmare a acestei solidarizări, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrați la o discuție.






