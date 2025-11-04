În august 2025, comunitatea Declic a atacat în instanță numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Primul termen a fost stabilit pentru 6 noiembrie.

Între timp, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut o cerere de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Cluj, instanță condusă de Dana Gîrbovan.

Conform portalului instanței supreme, Consiliul a cerut strămutarea dosarului, proces care se va judeca pe 21 noiembrie.

Lipsă de încredere în instanța condusă de Gîrbovan?

Pe 12 august, comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acțiunea de contestare a deciziei CSM prin care Savonea a fost numită în funcția de președinte al instanței supreme. Demersul juridic este susținut de o petiție semnată de 70.000 de cetățeni și este finanțat integral din donațiile membrilor Declic.

„Prin acțiunea în contencios administrativ, solicităm anularea actelor adoptate de Consiliului Superior al Magistraturii cu încălcarea flagrantă a termenelor și garanțiilor procedurale prevăzute de lege. Numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie să fie rezultatul unei proceduri transparente, corecte și predictibile, nu al unor decizii grăbite și netransparente, care pun în pericol independența justiției”, declara atunci avocata Roxana Mândruțiu.

Citește mai multe pe PRESShub