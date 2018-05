Consiliul Superior al Magistraturii a propus marți un prag mare pentru ca abuzul în serviciu să fie considerat infracțiune. Opoziția se opune. Forumul Judecătorilor a părăsit dezbaterile.

CSM propune prag de 50.000 euro pentru abuzul în serviciu, dar și pentru alte infracțiuni de serviciu comise de alte persoane decât funcționarii publici. Propunerea CSM a fost trimisă către Florin Iordache marți și se află la prima lectură pentru majoritatea parlamentarilor. Parlamentarii de la PNL și USR s-au declarat împotrivă.

Stelian Ion (USR) a întrebat cum s-a ajuns în CSM la concluzia că pragul trebuie să fie de 50.000 de euro.

„Nu sunt aici la interogatoriu. Este dreptul Consiliului să se organizeze cum crede mai bine”, a venit răspunsul reprezentantei CSM.

Propunerea CSM modifică art. 308 din Codul Penal:

„Infracțiunile prevăzute la art 295 (delapidare - n.r.), 297-300 (abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuzivă a funcției, uzurparea funcției - n.r.) și art. 304 (divulgarea informațiilor secrete - n.r.), săvârșite în conditiile alin (1), dacă au produs un prejudiciu material nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult 50000 euro, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul il acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecată.

Dacă infractiunile prevazute la alin 4 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzal, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin 2 se reduc la jumătate”.

Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii a reușit să doboare chiar și pragul propus de Florin Iordache în celebra OUG 13. Iordache a propus atunci un prag de „doar” 200.000 de lei.

De la dezbaterile comisiei speciale condusă de Florin Iordache s-au retras reprezentanții Forumului Judecătorilor după mai multe dispute cu Eugen Nicolicea și Florin Iordache.

Discuții au fost și pe infracțiunea de evaziune fiscală, unde CSM a propus să se pună accent pe recuperarea prejudiciului, nu pe pedeapsă. Iordache a dezvoltat și a spus că cine dă banii înapoi nu mai face pușcărie.