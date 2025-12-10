După publicarea documentarului Recorder, Secția pentru judecători a CSM afirmă că se amplifică campania de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție.

CSM susține că nu poate ignora "succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenția în poziții publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiție prin trivializarea discuțiilor despre pensiile de serviciu și salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea președintelui țării, activarea unor foști magistrați pensionați care îndeamnă la același lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluției Curții Constituționale".

Potrivit comunicatului, "alegațiile din reportaj" sunt "contrare" evaluărilor din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 și 2025), intrarea în spațiul Schengen și procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existența unui stat de drept funcțional.

Consiliul subliniază că mecanismul detașărilor / delegărilor nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, ca expresie a principiului inamovibilității, astfel încât apare ca "paradoxală criticarea acestei măsuri tocmai de către cei care, la momentul respectiv, și-au dat acordul".

În ceea ce privește constituirea completurilor de judecată, CSM afirmă că nu se face prin simpla voință a președintelui de instanță, ci prin parcurgerea unei proceduri ce implică propunerea președintelui de secție, colegiul de conducere și ulterior decizia președintelui, iar actul final poate fi atacat de orice persoană, inclusiv de judecătorul care s-ar considera prejudiciat prin modificarea completului de judecată din care face parte.

Același lucru este valabil în ceea ce privește respingerea cererilor de transfer, hotărârile în această materie fiind supuse căilor de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție.

"Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor alegații, în baza unor dosare selectiv alese din materie penală, deși cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătorești".

Consiliul mai anunță că urmează a verifica și analiza măsurile necesar a fi dispuse.

În același timp, CSM asigură corpul judecătorilor că rămâne "fidel misiunii sale constituționale de garantare a independenței justiției, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus".

Consiliul face apel către societate să nu se lase "influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor care își respectă cu bună-credință rolul constituțional".