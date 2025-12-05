Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual.

Pe 4 noiembrie 2022, DNA anunța că l-a trimis în judecată pe primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, acuzat de abuz în serviciu, după ce a achitat 35,9 milioane de lei din banii orașului unei firme prietene pentru lucrări de construcție care nu au fost efectuate.

Procedura de Camera preliminară a durat 3 ani în acest caz, deși legea spune că trebuie să dureze 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanță.

Unul dintre motivele pentru care nu se renunță la această procedură este faptul că avocații se opun constant, ei fiind direct interesați de a prelungi și, practic, dubla ca durată și procedură orice proces penal.

Legea facultativă

Codul de procedură penală spune că „în tot cursul procesului penal, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanța de judecată verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni în cursul urmăririi penale, respectiv un an în cursul judecății, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea sau menținerea măsurii asigurătorii, dispunând, după caz, menținerea, restrângerea sau extinderea măsurii dispuse, respectiv ridicarea măsurii dispuse”.

În aceleși timp, legea nu spune ce se întâmplă, care sunt sancțiunile, dacă procurorul sau judecătorul nu verifică, o dată la 6 luni sau o dată pe an, măsurile asigurătorii.

