Fostul secretar general al Ministerului Justiției și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Bogdan Mateescu vrea să devină președinte al Curții de Apel Pitești.

El și-a depus candidatura și o comisie a constatat că îndeplinește condițiile, deși nu a judecat nicio zi la vreo curte de apel din țară.

Modul de operare este identic cu ocuparea de către Mateescu, în 2022, a funcției de președinte al Tribunalului Vâlcea, deși nu a judecat vreo zi la tribunal. Nici atunci și nici acum, Mateescu nu îndeplinea condițiile cerute de statutul judecătorilor și procurorilor, potrivit cărora la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de instanțe pot participa doar judecătorii care au activat cel puțin doi ani la acea instanță.

Participarea unor judecători de la alte instanțe din circumscripția aceleiași curți de apel este posibilă, doar dacă la ultimele două sesiuni de concurs nu s-a prezentat niciun candidat pentru funcția scoasă la concurs. Extrem de convenabil pentru Mateescu, având în vedere că la prima procedură nu s-a înscris nimeni, iar la a doua, cei doi candidați au primit nota 4, tocmai pentru a nu se ocupa postul de președinte de instanță.

Cine analizează candidaturile

Potrivit regulamentului de concurs, Comisia de examinare este formată din doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, doi judecători de la curțile de apel și trei specialiști în management și organizare instituțională, fiind prezidată de unul dintre judecătorii de la înalta Curte de Casație și Justiție, desemnat de Secția pentru judecători a CSM.

După ce a plecat de la MJ, în ianuarie 2026, Mateescu nu s-a angajat la Inspecția Judiciară, ca inspector, loc pe care l-a câștigat înainte de a pleca la minister. El s-a întors la Tribunalul Vâlcea, ca președinte de instanță, înspre uimirea celor de acolo care-l credeau plecat definitiv la București.

Mateescu a și declarat atunci că „mandatul de președinte al Tribunalului Vâlcea mi-a încetat de drept încă din februarie 2025. A se vedea în acest sens prevederile art. 186 alin. 2 din Legea nr. 303/2022. Așadar, nu țin blocat postul de președinte al Tribunalului Vâlcea”.

