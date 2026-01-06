Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit.

Astfel, avem judecători încadrați la Curtea de Apel București și detașați la Tribunalul Giurgiu și judecători din Giurgiu delegați la Curtea de Apel București, doar pentru a încasa între 120.000 și 150.000 de lei /an pe lângă salariu.

Toate aceste numiri încrucișate sunt făcute de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pe bani statului.

Astfel, sunt fidelizați anumiți magistrați de conducerile instanțelor de judecată. Dacă aceștia refuză să dea curs sugestiilor șefului instanței, nu li se mai prelungește delegarea sau detașarea, iar independența judecătorilor devine, astfel, o iluzie.

Citește mai mult pe PRESShub.ro