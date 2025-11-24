Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate de 215 judecători, resping propunerea legislativă.

Astfel, ei sunt „consecvenți în sustinerea demersurilor promovate de Consiliul Superioral Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel București.

Ministerul Muncii a transmis pe 20 noiembrie Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu, cu opt zile înainte de termenul-limită impus de Comisia Europeană, 28 noiembrie, pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

„Astăzi, 20 noiembrie 2025, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea obținerii avizului prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022”, se arată într-un comunicat al CSM.

Citiți continuarea pe PressHUB.



















































Adunările generale au fost convocate

Mai departe, Consiliul a decis trimiterea documentului către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, urmând ca adunările generale să fie convocate în zilele de 24 și 25 noiembrie pentru formularea punctelor de vedere ale magistraților.

După centralizarea opiniilor transmise de instanțe și parchete, „plenul CSM se va reuni pentru acordarea avizului instituțional”.Dacă procedura nu este finalizată până la 28 noiembrie, România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR.Citește și: Violent și fără permis: un bărbat a furat taxiul șoferului pe care l-a atacat pentru a nu plăti cursaUrmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aiciUrmăriți PressHUB și pe Google News!







Tagsaviz negativCABCCRpensii magistrati









Articolul precedentZelenski avertizează : „Căutăm compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”





Articolul următor„Da, dar…”: Uniunea Europeană temperează așteptările privind șansele de implementare ale planului de pace „în 28 de puncta”, schițat de SUA și Rusia









Virgil BurlăVirgil Burlă este jurnalist din anul 2000. A început la Iași, apoi a continuat la București, unde s-a specializat ca reporter pe domeniul justiției. Mai colaborează cu Europa Liberă România.









LĂSAȚI UN MESAJ



Comentariu:

Nume:*

Email:*

Website:

Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu.













Distribuie articolul



































Ultimele știri







Inflația în decembrie, mai rea decât ne-am așteptat. Prognozele BNR









Uitarea ca strategie: Holodomorul în 2025









Nicușor Dan, după reuniunea UE: sprijin pentru Ucraina și securitatea regiunii









„Da, dar…”: Uniunea Europeană temperează așteptările privind șansele de implementare ale planului de pace „în 28 de puncta”, schițat de SUA și Rusia









Zelenski avertizează : „Căutăm compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”









Abonează-te la newsletter-ul nostru

Pentru a fi la curent cu cele mai recente știri, oferte și anunțuri speciale.



Abonează-te



















Mai multe articole similareRelated





















Inflația în decembrie, mai rea decât ne-am așteptat. Prognozele BNR

Vlad Mamulă - 24/11/2025











Uitarea ca strategie: Holodomorul în 2025

Viorica Bold - 24/11/2025











Nicușor Dan, după reuniunea UE: sprijin pentru Ucraina și securitatea regiunii

Vlad Mamulă - 24/11/2025











„Da, dar…”: Uniunea Europeană temperează așteptările privind șansele de implementare ale planului de pace „în 28 de puncta”, schițat de SUA și Rusia

Ileana Giurchescu - 24/11/2025































PressHUB











COMUNICATE DE PRESĂDEFENDING MEDIA FREEDOM













Ultimele articole











Inflația în decembrie, mai rea decât ne-am așteptat. Prognozele BNRActualitate 24/11/2025







Uitarea ca strategie: Holodomorul în 2025Actualitate 24/11/2025







Nicușor Dan, după reuniunea UE: sprijin pentru Ucraina și securitatea regiuniiActualitate 24/11/2025

















Abonează-te la newsletter-ul nostru

Pentru a fi la curent cu cele mai recente știri, oferte și anunțuri speciale.



Abonează-te















Termeni și condiții









Dreptul de autor pentru articolele publicate pe site-ul PRESShub este deținut de Freedom House România, precum și de partenerii din rețeaua presshub.ro. Materialele de pe site (texte, fotografii, grafică, video) nu pot fi reproduse integral fără acordul obținut explicit, în scris, de la PRESShub, respectiv de la parteneri. Conținutul site-ului este integral protejat de Legea Dreptului de Autor. Din articolele publicate de PRESShub pot fi preluate maxim 500 de semne, urmate de link la articol. Cerem respectarea regulilor citării și protejarea dreptului de autor.







FUNDAȚIA „FREEDOM HOUSE INC" - FILIALA BUCUREȘTI









Formă legală: ONG / Fundație; Nr. înregistrare: AOT. 127/PJ/2004

Adresa: Bd. Ferdinand I 125, Sector 2, București, România – 21387

Telefon: +40.314.250.583

E-mail: office@freedomhouse.ro





























Politica de confidențialitateCookies și tehnologii similare











© 2025 PressHUB - Toate drepturile rezervate































