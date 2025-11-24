Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate de 215 judecători, resping propunerea legislativă.

Astfel, ei sunt „consecvenți în sustinerea demersurilor promovate de Consiliul Superioral Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel București.

Ministerul Muncii a transmis pe 20 noiembrie Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu, cu opt zile înainte de termenul-limită impus de Comisia Europeană, 28 noiembrie, pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

„Astăzi, 20 noiembrie 2025, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în vederea obținerii avizului prevăzut de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 305/2022”, se arată într-un comunicat al CSM.

Adunările generale au fost convocate
Mai departe, Consiliul a decis trimiterea documentului către instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, urmând ca adunările generale să fie convocate în zilele de 24 și 25 noiembrie pentru formularea punctelor de vedere ale magistraților.
După centralizarea opiniilor transmise de instanțe și parchete, „plenul CSM se va reuni pentru acordarea avizului instituțional”.Dacă procedura nu este finalizată până la 28 noiembrie, România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR.Citește și: Violent și fără permis: un bărbat a furat taxiul șoferului pe care l-a atacat pentru a nu plăti cursaUrmăriți canalul „PRESShub” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aiciUrmăriți PressHUB și pe Google News!



