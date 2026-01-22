În realizarea Raportului de audit financiar (pentru 2024), legat de situația Curții Constituționale, Curtea de Conturi a sesizat o serie de nerguli, dar a acordat o opinie favorabilă CSM.

Problemele au fost toate legate de cheltuirea nejustificată de fonduri.

În documentul publicat pe site-ul Curții de Conturi, este menționat faptul că sume considerabile de bani au fost cheltuite eronat.



Într-un exemplu, Curtea de Conturi indică faptul că CCR a acordat indemnizații de hrană unor angajați cu salarii de peste 8.000 de lei , ceea ce a reprezentat o încălcare a legii.

„S-a constatat că au fost acordate indemnizații de hrană unor salariați ale căror salarii lunare nete depășeau plafonul de 8.000 lei, contrar dispozițiilor art. XXVI2 din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea plăților necuvenite aferente eșantionului selectat a fost în valoare totală de 12.697 lei.”Într-o altă situație, au fost menținute lucrări de 35.000 de lei la instalațiile electrice ale unei clădiri care nu se afla în patrimoniul CCR.

Peste 80.000 de lei cheltuiți în 2023 au intrat în evidența anului 2024. Astfel, cheltuielile pentru anul 2024 au fost supraevaluate.

