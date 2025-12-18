Metodele de intimidare a magistraților sunt subtile, a declarat la Bruxelles președintele Nicușor Dan, adăugând că "orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie protejată".

"Ceea ce s-a spus în spațiul public, s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistrați sunt mult mai subtile decât niște chestiuni foarte directe de intimidare și atunci evident că orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie protejată. Am făcut nuanța asta, că modul în care pot fi luate măsuri împotriva lor sunt mai subtile și suntem atenți la toate", a declarat joi dimineața președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European din Bruxelles.

Referitor la existența sau nu a prescripției pentru faptele de corupție, președintele s-a întrebat de ce nu se pot rezolva dosarele mai repede.

"În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal, cât și din acea lege specială a DNA, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani. Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Adică ar trebui în 2-3 ani persoanei care este vizată de un astfel de dosar să-i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală", a explicat Dan.