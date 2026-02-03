Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului.

Tribunalul se află în circumscripția Curții de Apel București. În urma unei veritabile ședințe, precum cea de partid din perioada comunistă, un candidat a fost umilit, în timp ce preferatul a fost ridicat în slăvi. Decizia finală a fost luată, normal, cu unanimitate de voturi.

La ședință au participat 16 membri, fiind condusă de președinta instanței, delegata Liana Arsenie. Tema acestei ședințe a privit exclusiv viitorul președinte al Tribunalului București, după ce fostul președinte delegat și el a promovat la Curtea de Apel București.



După un simulacru de verificare, cei 16 au ajuns la concluzia că, potrivit pentru a fi delegat la șefia Tribunalului București este Cosmin Sterea Grossu, preferatul secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

