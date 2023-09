Deputata USR Diana Buzoianu a acuzat, marți, PSD și PNL că blochează adoptarea proiectului privind DNA-ul pădurilor și nu doresc să oprească mafia lemnului, susținând că Ministerele Finanțelor și Justiției refuză să calculeze impactul bugetar.

"Avem nevoie urgentă de DNA-ul pădurilor. În tot acest timp PSD și PNL își rup cămașa de pe ei că vor să salveze pădurile, dar, de fapt, în realitate blochează inclusiv minimul de efort care trebuie să fie îndeplinit ca un proiect să devină lege și anume impactul bugetar, calcularea lui", a afirmat Buzoianu, la o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Ea a amintit că primul proiect privind DNA-ul pădurilor depus de USR a fost votat în 2020 de Parlament, a fost atacat la Curtea Constituțională și declarat neconstituțional pe motivul lipsei fișei economice și în prezent este blocat în sertare în forul legislativ.

"Am redepus la finalul sesiunii anterioare un proiect de lege care să fie inclusiv adaptat la noile legi ale justiție și care, inclusiv, să ceară de la Ministerul Finanțelor fișa economică pentru care a fost declarat primul proiect neconstituțional. Am două adrese. Ministerul Finanțelor la cererea noastră cu privire la fișa economică ne-a zis că n-are date. Ministerul Finanțelor n-are date să calculeze impactul bugetar și ne-a trimis la Ministerul Justiției. Am depus cerere și la Ministerul Justiției, care a venit acum câteva zile și ne-a spus că n-are atribuții să facă acest calcul pentru impactul bugetar și să ne ducem înapoi la Ministerul Finanțelor. Așa arată o administrație condusă de 30 de ani de PSD și PNL", a susținut Buzoianu.

Deputata USR a menționat că "PSD și PNL nu sunt capabile să facă un calcul simplu pe datele pe care le au la Guvern".