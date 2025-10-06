Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus luni punerea în mișcare a urmăririi penale față eurodeputata Diana Șoșoacă, pentru mai multe infracțiuni.

Este vorba de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Totodată, ea e acuzată de promovarea, în public a unor idei, concepții sau doctrine antisemite.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a liderei SOS.

Câțiva susținători au venit la sediul Parchetului General, iar Șoșoacă le-a transmis că va trimite sesizări la nivel internațional pentru a primi ajutor pentru scoaterea României "din dictatură".

"Este momentul sacrificiului. Nu mai contează nici servici, nici școală, nici funcții, nici case, nici mașini, nici aur. Suntem noi și ei. Între noi este o prăpastie, iar românii dorm ... Pornim acțiuni la nivel mondial. Vom trimite peste tot sesizări internaționale, pentru a ne ajuta să ieșim din dictatură. Puțin îmi pasă cine ne salvează, că e China, că e Rusia, că e America, că e Venezuela, India, Iran. Avem nevoie de ajutor", le-a spus Șoșoacă.

