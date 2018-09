Procurorii anti-mafia au închis dosarul în care liderul PNL, Ludovic Orban, o acuza pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare în contextul mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Plângerea îl viza și pe Liviu Dragnea.

DIICOT a clasat dosarul în care preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă pentru înaltă trădare, conform Agerpres.

Dosarul a fost închis pe motiv că faptele nu există.

DIICOT începuse în vara trecută urmărirea penală in rem în acest dosar, pentru înaltă trădare și divulgarea secretului de stat. Ancheta privea doar faptele sesizate, nu și persoanele reclamate.

Amintim că Ludovic Orban a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă, pe care o acuză de înaltă trădare, prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de stat. Plângerea îl privea și pe liderul PSD, Liviu Dragnea.

Sesizarea la DIICOT apărea după ce preşedintele PSD a anunţat în aprilie că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”, declara atunci, la Antena 3, Liviu Dragnea.

Deocamdată, mutarea ambasadei României nu a fost decisă, aflându-se în continuare în analiză la Guvern.