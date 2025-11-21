Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea șoferului moldovean, de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Din probele administrate până în acest moment a reieșit că inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

Joi, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice.

În același scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.