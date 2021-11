DNA a solicitat Camerei Deputaților încuviințarea perchezițiilor informatice la fostul deputat PNL și lider al filialei din Argeș, Adrian Miuțescu. Acesta a demisionat marți din partid, alături de Ludovic Orban și alți 15 parlamentari.

Deputatul este suspectat pentru săvârșirea a opt infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Concret, procurorul-șef al DNA a transmis procurorului general al PÎCCJ referatul și dosarul penal (9 volume) întocmite de procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești, pentru a fi înaintate ministrului Justiției, astfel încât acesta să solicite Camerei Deputaților încuviințarea percheziției informatice.

Percheziția informatică este o activitate prevăzută de Codul de procedură penală necesară pentru descoperirea și strângerea probelor în procesul penal, iar în cazul membrilor Parlamentului, efectuarea acestei activități este condiționată strict de votul plenului Camerei din care face parte parlamentarul respectiv.

Pe 12 noiembrie, președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, vicepreședintele filialei, Cristian Mitrofan, liderul PNL Pitești, Gelu Tofan, și un comisar din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Argeș sunt urmăriți penal de DNA. (Detalii)

Miuțescu a demisionat marți din PNL, alături de Ludovic Orban și ceilalți parlamentari liberali dezafiliați.

"Am luat această decizie cu mare greutate, după 31 de ani în care am fost membru PNL. În acest timp, am participat la toate campaniile electorale, la toate congresele partidului și evenimentele importante din PNL. Dar ce s-a întâmplat în ultimul timp în Partidul Național Liberal a depășit orice limită", explică fostul liberal într-un mesaj postat pe Facebook.