DNA a anunțat vineri că a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu în legătură cu licențierea și supravegherea activității azilului din Bărdești, Mureș.

Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licențierea/supravegherea activității unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din județul Mureș.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, potrivit unui comunicat DNA.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Prefectura Mureș a sesizat vineri DIICOT pentru demararea unei anchete penale în legătură cu modul în care mai multe persoane cu dizabilități erau ținute în subsolul unui azil din localitatea Bărdești, administrat de Asociația "Re-Min".

Mai multe persoane au fost găsite joi în subsolul unui imobil din satul Bărdești, comuna Sântana de Mureș, în condiții improprii, în urma unui apel la 112, relatează Agerpres.

Cazul a fost descoperit de membrii organizației Centrul de Resurse Juridice, organizație implicată și în dezvăluirile privind azilele groazei din Voluntari.

În urma mai multor sesizări, CRJ a efectuat joi o vizită de monitorizare neanunțată la Centrul de îngrijire și asistență "Căsuța Lu' Min" din localitatea Bărdești.

"Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcție, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilități grave care zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa)”, conform unui comunicat CRJ.

”Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție (piele și os), cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și al mâinilor. Celelalte 2 persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele. La orele 13,30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgență ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliție și salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa și ieșise din acel spațiu, la parterul imobilului. După aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident și pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanță, pe care era un afiș pe care scria 'Materiale de construcții'. Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 mp, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi", a mai precizat CRJ.

Un număr de 13 persoane cu afecțiuni cronice de la centrul de îngrijire din localitatea Bărdești au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat joi seara că a dispus Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) retragerea licenței în cazul Asociației "Re-Min", Centrul "Căsuța Lu' Min" din comuna Sântana de Mureș, sat Bărdești.

Și premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a dispus de urgență verificări din partea instituțiilor statului în cazul unor "abuzuri și violențe inadmisibile" comise împotriva unor beneficiari din Centrul de îngrijire și asistență "Căsuța Lu'Min", din județul Mureș.