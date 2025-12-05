Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro.

Alături de alesul local este urmărită penal Adriana Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din cadrul primăriei comunei Olteni.

Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei reprezentând sumele plătite cu titlu de ajutor social (venit minim de incluziune) beneficiarilor apți de muncă ce nu și-ar fi îndeplinit obligația de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

În plus, în perioada februarie – decembrie 2021, primărița Ionescu, cu sprijinul funcționarei din primărie, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unității administrativ teritoriale și care nu erau în interesul activității primăriei respective.

Achizițiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 1 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante către alți furnizori în sumă de 475.386 lei, până la finalul anului valoarea plăților restante crescând la 1.886.644 lei. Majoritatea datoriilor aveau o vechime mai mare de un an.

Citiți continuarea pe PressHUB.