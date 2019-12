DNA face, luni dimineață, percheziții la sediul PSD Arad și la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

UPDATE

Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, a fost luat de procurorii DNA chiar din sediul partidului și dus la audieri la Timișoara.



***

Deputatul de Arad Florin Tripa a declarat luni, pentru Agerpres, la ieșirea de la audieri din sediul DNA Timișoara, că are calitatea de suspect de trafic de influență în legătură cu angajarea unei persoane la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

"Procurorii DNA mi-au transmis că am calitatea de suspect pentru trafic de influență. Ei spun că am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legătură cu acea persoană. O cunosc, dar nici nu știu pe ce funcție a fost pusă. Nu am încălcat legea niciodată, chiar am fost atent la asta, pentru că nu vreau să încalc legea", a spus Tripa.



***

DNA transmite printr-un comunicat de presă că procurorii anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara - efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, săvârșite în perioada 2016-2019.

"În cursul zilei de 09 decembrie 2019, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județelor Timiș și Arad, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediul județean al unui partid politic și domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție", arată DNA.

+++

Informația a fost confirmată de deputatul PSD de Arad Florin Tripa, adus și el la audieri, potrivit PressAlert.ro.

Acesta a venit însoțit de avocatul său la sediul DNA Timișoara, susținând că a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este.

"Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața, acasă. Eram în drum spre aeroport. Am înțeles că și ceva percheziții la sediul PSD Arad. Au venit la 6 dimineața, mi-au speriat copilul, au spart ușa, la figurat. M-am prezentat aici. Declarăm ce e de declarat și vorbim după”, a susținut Tripa.

Ancheta DNA îl vizează și pe senatorul PSD de Caraș-Severin Ioan Chisăliță.



Potrivit sursei citate, anchetatorii au descins și la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, care a fost transformată într-o pușculiță pentru PSD Arad. Investigațiile au început în urmă cu nouă luni, de la o informație despre șpăgile care se încasau la cântarul de la vama Nădlac 2, punct obligatoriu de oprire pentru toate TIR-urile care ies din țară. Cel care coordona activitatea era Cristian Horgea, membru PSD și nimeni altul decât soțul prefectului de Arad, Florentina Horgea, care a demisionat din funcție, în 15 noiembrie. Șpăgile încasate erau de la cinci euro până la 100 de euro pentru ca funcționarii să închidă ochii la neregulile constatate.

Anchetatorii au stabilit că procente din banii colectați plecau spre unii dintre șefii din DRDP Timișoara, direcție condusă de Cristian Ispravnic, care a fost susținut să ocupe această funcție de liderul PSD Arad, deputatul Dorel Căprar. Probele adunate au scos la iveală faptul că, practic, pesediștii arădeni au transformat DRDP în sucursală de partid, unde angajările s-au făcut pe criterii de partid și în funcție de șpăgile primite. Ispravnic l-a promovat, la finalul lunii august, pe Mircea Andrei Lucaciu în funcția de șef al Departamentului de Venituri, având rolul de coordonator al activității de cântărire și verificare a autocamioanelor la punctele de trecere a frontierei din Arad, Timiș și Caraș-Severin.