Procurorii anticorupție efectuează marți percheziții în București și Ilfov într-un dosar în care se investighează infracțiuni comise în acest an.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în cursul anului 2025, a unor infracțiuni de corupție, de către persoane fizice fără calitate specială, anunță DNA.

"În cursul zilei de 16 decembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în două locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice".

Descinderi au loc și la fostul ministru PSD al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de afaceri, fiind investigate infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Cuc a fost adus la audieri la DNA.