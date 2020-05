Președintele CCR susține că drepturile fundamentale ale omului nu pot fi afectate printr-o ordonanță de urgență, iar pentru ca măsurile privind restrângerea unor drepturi și libertăți fundamentale să fie valabile, ar fi trebuit elaborată o lege.

"Legea-cadru a ordonanței de urgență - ar fi trebuit ca acest articol să fie urmat de o lege organică, să reglementeze toate măsurile pe care trebuie să le ia autoritățile - Parlament, Guvern. Nu s-a întâmplat. S-a dat o ordonanță de urgență, 1/99, care s-a dat în preajma venirii minerilor, s-a făcut, cum zic unii, pe genunchi, în aceeași zi s-a făcut ordonanța, s-au obținut avizele, s-a și publicat în Monitorul Oficial. (...) În mod normal, pentru a împlini ceea ce nu a făcut legiuitorul în '99, să dea o lege în ansamblu, s-a dat această ordonanță de urgență care are această limitare, această interdicție prevăzută de art. 115 al. 6, nu poți afecta drepturile fundamentale, și atunci aceste afectări trebuiau date prin lege", a declarat joi seara, la Antena 3, Valer Dorneanu, potrivit Agerpres.

El a precizat că, prin decizia CCR, s-a declarat neconstituțională Ordonanța de Urgență 34, și nicidecum nu a fost declarată neconstituțională starea de urgență:

"Ordonanța aceea atacată de Avocatul Poporului noi n-am declarat-o neconstituțională în ansamblul ei, pentru că ea a fost dată sub imperiul Constituției din 1991, care în privința ordonanțelor de urgență nu stabilea niște restricții. Deci noi n-am declarat Ordonanța 1/99 neconstituțională, am declarat din Ordonanța 1/99 doar neconstituționalitatea articolului 28, cel care se referă la amenzi. În schimb, Ordonanța 34, care a stabilit mult mai multe lucruri care vizează restrângerea unor drepturi, s-a dat sub imperiul Constituției revizuite. În art. 115 al. 6 se spune că prin OUG se poate face orice, mai puțin să afectezi legile constituționale sau să afectezi drepturile fundamentale ale omului. Or, libertatea de circulație, sancțiunile fac parte din libertățile fundamentale. Deci, prin legea 34 nu se puteau stabili asemenea restrângeri".

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului prin care era contestată OUG 34/2020 privind majorarea amenzilor până la 20.000 de lei pentru nerespectarea ordonanțelor militare.