Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal in rem în cazul uciderii ursului Arthur, considerat cel mai mare urs din România.

"Procurorii din cadrul DNA efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie 2021, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz – Ojdula. Urmărirea penală se face doar cu privire la faptă ("in rem”). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidență penală", a transmis DNA printr-un comunicat de presă.

Reamintim că pe 5 mai, organizațiile Agent Green și VGT (Austria) anunțau uciderea ursului brun Arthur de către vânătorul de trofee prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, care a venit în România în martie pentru a-l împușca.



