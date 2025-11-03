Secția pentru procurori a CSM dezbate marți raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Printr-o hotărâre din iulie 2025, Secția pentru procurori a CSM a sesizat IJ după ce procurorul general al României, Alex Florența, a cerut revocarea procurorului Pîrlog din funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București. Florența invoca neregulile constatate în urma unui control la Parchetul condus de Pîrlog, referitor la modul de exercitare a atribuțiilor manageriale.

Dosarul de la IJ a ajuns la procurorii Iulian Păncescu și la Romulus Varga.

Verificările au dezvăluit că Pîrlog a intrat în conflict cu conducerea Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel și cu conducerea Secției militare a Parchetului General, dar la unitatea pe care o conduce nu au fost descoperite lucruri grave.

În urmă cu doi ani, procurorul șef al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel a emis un ordin prin care toate dosarele de la parchetul condus de Pîrlog să fie verificate de unitatea superioară de parchet, în vederea preluării.

În special dosarele din Constanța și Tulcea trebuie analizate de superiorii lui Pîrlog, potrivit unui ordin din septembrie 2023 semnat de Cătălin Strîmbei, procurorul șef al Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel București. Cei doi inspectori judiciari au constatat că respectivul ordin nu a fost făcut public de Pîrlog. „Nu au fost identificate comunicări ale respectivului ordin către procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București”, se arată în raportul IJ.

Intrat în conflict cu Strîmbei, Pîrlog i-a transmis acestuia că „nu există niciun raport de subordonare, nici pe linia ierarhică a Ministerului Public și nici pe cea militară, între conducătorul unui parchet militar și conducătorul unei secții din cadrul unui parchet ierarhic superior”.

