Un complet ÎCCJ, format din judecătorii Alin Nicolescu, Adrian Glugă și Valerica Voic, a decis strămutarea dosarului lui Victor Micula de la Oradea la Alba Iulia, caz în care a fost condamnat pe fond la 3 ani și o lună închisoare cu executare.

Milionarul trebuie citat din nou în Italia, iar faptele se prescriu în 4 luni.

În 2021, instanța supremă accepta strămutarea dosarului în care era judecată afacerista Nela Secară de la Oradea la Cluj. Era ultimul dosar penal mutat de la Oradea la altă instanță. Miercuri, cei trei judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis ca apelul dosarului în care este judecat Victor Micula să se judece la Curtea de Apel Alba Iulia. De regulă, dosarele penale de la Oradea se strămută la Cluj sau Timișoara. De data asta s-a ales Alba Iulia, fieful conducerii instanței supreme, loc din care provine Liviu Odagiu, membru CSM, și familia de judecători Andrei și Iuliana Rus.

Acuzat de accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI în două rânduri, faptele lui Victor Micula se prescriu în martie și în aprilie 2026.

O nouă citație

Urmează ca la următorul termen el să fie citat, din nou, la domiciliul din sudul Italiei. Problema este că acesta își schimbă frecvent locuința și trage astfel de timp. „Admite cererea formulată de petentul Micula Victor privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr. 2910/111/2023 al Curții de Apel Oradea și, în consecință, strămută judecarea cauzei la Curtea de Apel Alba Iulia. Menține actele îndeplinite în fața Curții de Apel Oradea. Definitivă”, este decizia ÎCCJ.

Cazul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce Victor Micula și polițiștii din anturajul său au accesat ilegal sistemele informatice ale MAI pentru a obține informații despre diverse persoane, vehicule, identități sau situații din evidențe care nu îi erau destinate.

Conform rechizitoriului, polițiștii îi permiteau și acces direct la terminale, lăsându-l să caute singur în aplicațiile instituției.

