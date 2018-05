Procurorii de la Parchetul General au clasat dosarul microfonului descoperit într-o priză în locuința ministrului de Interne, Carmen Dan. De fapt, microfonul a fost pus acolo de detectivii chemați să caute eventualele microfoane.

Procurorii Parchetului General au ajuns la concluzia că nu s-a comis vreo faptă penală, astfel că au clasat dosarul.

Realitatea.net relatează că ministrul de Interne, Carmen Dan, ar fi fost păcălită. Sora acesteia ar fi chemat o firmă de detectivi particulari pentru a verifica dacă în locuinţă sunt dispozitive de ascultat.

Conform sursei citate, unul dintre cei doi detectivi ar fi plantat intenţionat un microfon în priză, spunând surorii lui Carmen Dan că l-au găsit în timpul căutărilor și că microfonul era ascuns în priză de multă vreme.

Dosarul a fost deschis la finalul anului trecut, atunci când ministrul Carmen Dan a anunțat că a fost găsit microfonul cu pricina în locuința sa.

„Am găsit în locuința mea un dispozitiv care după prima verificare pare un dispozitiv de înregistrare audio (...) într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuință a RAAPPS-ului și în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, așa cum era normal și firesc, am sesizat organul competent, Poliția Română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg că s-a înregistrat un dosar penal", a spus ministrul Carmen Dan atunci când a făcut plângerea penală.



Imediat, SRI a emis un punct de vedere, precizând că, cel mai probabil, dispozitivul aparține unei entități private.

Purtătorul de cuvânt al SRI a anunțat că serviciul de informații și-a oferit sprijinul în această anchetă și a precizat că microfonul la care se face referire este unul comun, unul simplu.

„Din primele verificări, microfonul este unul comun, nu este unul utilizat de serviciile secrete din România sau din străinătate. Poate aparține unei entități private”, a spus Ovidiu Marincea.