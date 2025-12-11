Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia.

Pe 11 noiembrie, relatează Declic, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Înaltei Curți strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba-Iulia.

Consiliul Superior al Magistraturii a argumentat că dosarul Declic nu poate să fie abordat de Curtea de Apel din Cluj, pe motiv că judecătorii ar putea să fie influențați de presiunea publică. A mai fost menționat și faptul că Declic are sediul în Cluj.

Pe 10 decembrie, conform portalului, Înalta Curte de Casație și justiție a admis cererea CSM.

Procesul se va judeca de Curtea de Apel Alba, fieful lui Liviu Odagiu, președintele ales al CSM. El este fostul președinte al Curții de Apel Alba.

