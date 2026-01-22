Instanța supremă a decis, definitiv, că dosarul deschis pe numele foștilor procurori DNA Lucian Onea și Mircea Negulescu rămâne clasat, așa cum a stabilit procuroarea Ilona Panica de la Parchetul General (PG).

Plângerea față de soluția de neîncepere a urmăririi penale a fost făcută de Liviu Tudose, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Prin această decizie, orice discuție despre așa numitele abuzuri ale procurorilor DNA ar trebui să se încheie.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit, miercuri, că soluția de clasare dată de PG în cazul polițistului judiciar Mihai Iordache, acuzat, alături de Onea și Negulescu, de complicitate la represiune nedreaptă se bazează pe art. 16 alin.1 lit. a) din Codul de procedură penală, adică „fapta nu există”.

Inițial, plângerea fostului procuror Tudose a fost repartizată spre judecată lui Alin Sorin Nicolescu, care a fost recuzat de Onea și Negulescu.



