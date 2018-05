Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea le-a transmis judecătorilor de la Curtea Supremă că muncește „în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile”

Șeful PSD a spus marţi, la Înalta Curte de Casație și Justiție, că le-a solicitat magistraţilor să fie achitat, susținându-și nevinovăția în dosarul în care procurorii anticorupție îl acuză de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual.

„Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea. Nu am comis absolut niciuna din faptele, presupusele fapte pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu”, a spus Liviu Dragnea.

„În ceea ce priveşte munca în folosul comunităţii, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile”.